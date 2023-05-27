Новый недорогой кроссовер Honda: фото и подробности

В начале июня Honda представит одну из своих долгожданных новинок в сегменте компактных кроссоверов – «паркетник» Elevate. Продажи автомобиля планируют начать ближе к августу, а пока новый японский «бюджетник» проходит финальные испытания.

В Сеть утекли свежие фотографии автомобиля, сделанные камерами слежения на одном из шоссе. Качество снимков нельзя назвать высоким, да и прототип по-прежнему сильно закамуфлирован, так что рассмотреть дизайнерские решения в его экстерьере все равно бы не вышло.

Тем не менее предполагается, что внешний облик Elevate будет вдохновлён глобальными моделями Honda в сегменте SUV, включая новый CR-V. Если это окажется действительно так, то кроссоверу достанется фирменная радиаторная решетка с толстой хромированной вставкой и сетчатым внутренним рисунком, полностью светодиодная светотехника, ярко выраженные колесные арки и антенна в виде акульего плавника.

Список оснащения модели должен включить в себя: мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, климат- и круиз-контроль, камеру кругового обзора, амбиентную подсветку салона и воздуховоды для задних пассажиров.

О технической стороне Elevate пока практически ничего неизвестно, но ходят слухи, что под капот кроссовера установят полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 121 лошадиную силу и 145 Нм, агрегатированный как «механикой», так и вариатором.

В перспективе в гамму двигателей кроссовера также войдет гибридная установка, которую автомобиль позаимствует у родственного седана City.

Главными конкурентами Honda Elevate станут бестселлеры сегмента компактных SUV, включая Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Kushaq. Ожидаемая цена от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 700 тысяч индийских рупий или 1 миллион 145 – 1 миллион 625 тысяч рублей по текущему курсу.