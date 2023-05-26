51-летний «ВАЗ-2101» почти без пробега продают по цене двух новых Lada Vesta

В Челябинской области выставили на продажу «капсулу времени». «Копейка» 1971 года выпуска за свою жизнь успела накатать всего 4 тысячи 300 километров. Расстаться с ней ее нынешний владелец готов за 2 миллиона 500 тысяч рублей. За эти деньги можно купить почти 2 новых Lada Vesta NG в базовой комплектации.

Продавец утверждает, что пробег машины оригинальный и не был скручен. Более того, автомобиль не проходил процедуру реставрации, а значит находится в заводском состоянии:

«Никто туда не лазил, машина – капсула времени. Все детали родные, включая покрышки и лампочки плюс электронное зажигание той эпохи и новый съемный магнитофон УралАвто».

Судя по объявлению, за полувековую историю ВАЗ-2101 светло-серого цвета с красным салоном успел сменить только двух хозяев.

Под капотом седана установлен оригинальный 1,2-литровый мотор, выдающий 59 лошадиных сил.

Согласно международной классификации FIVA, которая ранжирует автомобили по возрасту, степени их аутентичности и редкости, «ВАЗ-2101» входит в категорию «исторических машин».

Хозяин этой «Копейки» уверен, что покупатель на его автомобиль найдется среди соискателей классических ретро-авто. Более того, в случае, если в ближайшее время им никто не заинтересуется, он готов поднять цену:

«Успевайте приобрести этот автомобиль. Со временем будет только дорожать», – говорится в объявлении.