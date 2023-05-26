Новый Toyota Land Cruiser Prado: раскрыта вся линейка двигателей

Не так давно стало известно, что следующее поколение популярного рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado получит новый двигатель, который позаимствует у нового пикапа Tacoma. Речь шла о турбогибридной силовой установке i-Force Max, выдающей 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

Но теперь инсайдерам из японского издания «BestCar» удалось выяснить подробности и о других вариантах силовых агрегатов для нового «Прадо». Что интересно, они оказались хорошо знакомы всем владельцам этой модели.

Как пишут журналисты из «Страны восходящего солнца», в Toyota решили не отказываться от двигателей, использующихся на нынешнем LC Prado, поскольку компания намеревается сохранить начальную цену на внедорожник в пределах той, которую просит за него сейчас.

Таким образом, в линейку двигателей нового «Прадика» войдут прежние 2,7-литровый бензиновый V6, работающий в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией, и 2,8-литровый дизель, сочетающийся с «автоматом».

Самые дорогие варианты модели получат под капот турбогибридную установку от Tacoma на базе битурбированного V6, агрегатированного электрическим довеском и 10-диапазонной АКПП. Ее максимальная мощность в пикапе составляет 443 лошадиные силы и почти 800 Нм.

Предполагается, что официальный дебют нового Land Cruiser Prado состоится в декабре этого года, а в продажу внедорожник поступит в начале 2024-го.