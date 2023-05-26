В России появился лучший пикап-кроссовер в мире за 4,5 млн рублей

Эта модель Hyundai собрала восторженные отзывы американских и европейских журналистов, став по сути родоначальником полностью нового сегмента – Sport Adventure Vehicle. С недавних пор такие автомобили можно купить и в России, хотя изначально на нашем рынке они появиться были не должны.

Машины Hyundai Santa Cruz 2023 года выпуска ввозят в РФ «серые» дилеры по схеме параллельного импорта. Это пикапы-кроссоверы, оснащенные 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 194 лошадиные силы, работающим в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод – полный с муфтой на задней оси.

В США и Европе этот пикап-кроссовер удостоился похвалы за свою отличную управляемость, не свойственную классическим пикапам, а также богатый интерьер.

Список оснащения Santa Cruz, которые ввозят в Россию, включает в себя: системы автоматического торможения и удержания машины в пределах полосы движения, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной поддержкой интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto, 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, цифровую панель приборов, передние сиденья с функциями подогрева и вентиляции, а также светодиодные фары.

Длина машины равна 4970 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1695 мм, а размер колесной базы составляет 3005 мм. Грузоподъемность – 640 кг. Отсек для скарба с трудом умещает внутри даже половину велосипеда, так что для его перевозки на заднем борту придется докупать специальное крепление.

Что касается цен, то продавцы, занимающиеся импортом в РФ таких машин, просят за них 4 миллиона 500 тысяч рублей.