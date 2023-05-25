Владелец Infiniti не менял масло в двигателе на протяжении 100 тысяч км: вот что с ним стало

Как известно, менять масло в двигателе для того, чтобы он прожил как можно дольше, лучше с интервалом в 10 тысяч км, а порой и меньше. Но владелец Infiniti Q50 2016 года выпуска решил, что можно превысить эту цифру ни много ни мало в 10 раз.

Машина приехала в один из американских сервисов по диагностике мотора после того, как мотор вышел из строя и начал выдавать ошибки по датчику распредвала.

Двигатель с индексом VR30DDTT с двумя верхними распредвалами и двойным «наддувом» мощностью около 300 лошадиных сил был вскрыт, после чего сотрудникам мастерской открылась неприятная картина.

Из-за того, что масло долгое время не менялось, оно превратилось в густой шлам, покрывающий всю верхнюю часть мотора. Капнув глубже сервисмены обнаружили две пружины, таинственным образом застрявшие в маслоприемнике, а при снятии крышки ГРМ увидели сломанную цепь и вышедший из строя распредвал.

Что интересно, само масло, которого в жидком состоянии осталось совсем немного, оказалось на удивление лишено металлических примесей.

Хозяин автосервиса прокомментировал ситуацию с поступившим к нему двигателем Infiniti мудрыми словами:

«Не бывает ситуаций, когда замена масла стоит дороже, чем двигатель. Потому что когда вы меняете двигатель, вам все равно приходится покупать масло».

И не согласиться с ним, особенно после увиденного, сложно.