За этот Rolls-Royce Phantom будут драться рэперы 

Даже самые роскошные мировые автомобильные бренды не могут устоять перед немецким тюнинг-ателье Mansory. На этот раз в руки специалистов этой компании попал знаменитый Rolls-Royce Phantom. Уникальный автомобиль, который через 2 года отметит свое столетие.

«Фантом» – одна из самых роскошных машин в мире, однако в Mansory, видимо, так не считают и подготовили для этой люксовой 4-дверки пакет доработок, выводящий эту модель на новый уровень.

Как всегда, первое, на что обратили внимание тюнеры из Mansory, так это на дизайн автомобиля. Кузов машины получил продвинутый обвес, выполненный по большей части из углеволокна. Радиаторную решетку выкрасили в черный глянцевый цвет и дополнили мягкой синей подсветкой. Причем так, что, похоже, этому Phantom не понадобятся даже дневные ходовые огни.

Весь пакет включает в себя: новый карбоновый капот, расширенные боковые юбки и диффузор, а также два компактных задних спойлера и окрашенные в черный цвет 24-дюймовые колесные диски FD.15.

Внутри доминирует синий цвет. Яркий оттенок используется на руле, приборной панели, сиденьях, потолке и дверных картах, а на подголовниках кресел и ремнях безопасности красуется шильдик Mansory.

Доработки не обошли и подкапотное пространство автомобиля, где за счет нового блока управления двигателем стандартный 6,75-литровый мотор лимузина выдает не заводские 571 л.с. и 900 Нм, а 610 «сил» и 950 Нм соответственно.

Сколько будет стоить «прокачанный» Rolls-Royce Phantom – не уточняется, но явно дороже своей обычной версии. И покупатель на него, скорее всего, найдется очень быстро, поскольку подобного рода машины очень популярны среди рэперов.