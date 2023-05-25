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За этот Rolls-Royce Phantom будут драться рэперы 

Его «прокачали» тюнеры из Mansory

Текст: Алиса Шашкова
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Даже самые роскошные мировые автомобильные бренды не могут устоять перед немецким тюнинг-ателье Mansory. На этот раз в руки специалистов этой компании попал знаменитый Rolls-Royce Phantom. Уникальный автомобиль, который через 2 года отметит свое столетие.

«Фантом» – одна из самых роскошных машин в мире, однако в Mansory, видимо, так не считают и подготовили для этой люксовой 4-дверки пакет доработок, выводящий эту модель на новый уровень.

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Как всегда, первое, на что обратили внимание тюнеры из Mansory, так это на дизайн автомобиля. Кузов машины получил продвинутый обвес, выполненный по большей части из углеволокна. Радиаторную решетку выкрасили в черный глянцевый цвет и дополнили мягкой синей подсветкой. Причем так, что, похоже, этому Phantom не понадобятся даже дневные ходовые огни.

Весь пакет включает в себя: новый карбоновый капот, расширенные боковые юбки и диффузор, а также два компактных задних спойлера и окрашенные в черный цвет 24-дюймовые колесные диски FD.15. 

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Внутри доминирует синий цвет. Яркий оттенок используется на руле, приборной панели, сиденьях, потолке и дверных картах, а на подголовниках кресел и ремнях безопасности красуется шильдик Mansory. 

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Доработки не обошли и подкапотное пространство автомобиля, где за счет нового блока управления двигателем стандартный 6,75-литровый мотор лимузина выдает не заводские 571 л.с. и 900 Нм, а 610 «сил» и 950 Нм соответственно.

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Сколько будет стоить «прокачанный» Rolls-Royce Phantom – не уточняется, но явно дороже своей обычной версии. И покупатель на него, скорее всего, найдется очень быстро, поскольку подобного рода машины очень популярны среди рэперов.

Источник:Mansory

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