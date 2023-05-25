От 18 до 30 миллионов рублей: самый дорогой кроссовер BMW добрался до России

До российского рынка доехал суперпроизводительный и самый дорогой кроссовер компании BMW – XM. Флагман SUV-линейки баварского бренда является первой разработкой подразделения BMW Motorsport.

Выпуск машины стартовал в прошлом году. Автомобили собирают на мощностях американского предприятия в Спартанберге, однако перед тем, как добраться до нашего рынка, их отправляют в Китай.

Все кроссоверы, выставленные на продажу в РФ, выпущены в 2023 году и оснащены плагин-гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового «наддувного» V8, работающего в паре с электромотором и 8-скоростным «автоматом». Отдача такой связки составляет 653 лошадиные силы. Привод – полный.

С места до первой «сотни» XM разгоняется за 4,3-секунды, а его максимальная скорость составляет 250 или 270 км/ч в зависимости от выбранного пакета.

Характерной чертой таких кроссоверов BMW является рубленный дизайн с высоко расположенным капотом, массивной радиаторной решеткой в виде «ноздрей» и широкими задними стойками.

Цены колеблются в широком диапазоне. Некоторые продавцы готовы привезти XM 2023 за 18 миллионов рублей, тогда как самой высокой является ставка в 30 миллионов рублей.

Напомним, длина баварского гибридного вседорожника составляет более 5 метров, а расстояние между осями превышает отметку в 3 метра. При этом внутри расположено только 2 ряда сидений. Отделка салона выполнена из дорогих материалов, включая натуральную кожу, углеволокно и алькантару.

Список оснащения модели включает в себя: проекционный дисплей, 4-зонный «климат», а также полноуправляемое шасси и широкий набор водительских помощников.

В США цены на BMW XM без каких-либо опций начинаются с отметки в 159 тысяч 995 долларов (примерно 13 миллионов рублей), что делает его самой дорогой моделью в SUV-линейке бренда.