В Россию начали ввозить новый среднеразмерный кроссовер VW

Параллельный импорт продолжает набирать обороты. Вслед за несколькими полностью новыми моделями Volkswagen, включая Tayron и Bora, до российского рынка доехал среднеразмерный кроссовер ID.4.

Объявления о продаже немецких электрических «паркетников» журналисты Daily-Motor.Ru обнаружили на крупнейших отечественных дилерских площадках.

Это машины 2022 года выпуска с задним приводом и одним электромотором, выдающим 204 лошадиные силы (версия Pro Performance). В таком варианте ID.4 комплектуется тяговой батареей ёмкостью 77 кВт/ч, которая позволяет ему преодолевать на одном заряде до 508 километров. Цены начинаются от 3 миллионов 320 тысяч рублей.

В качестве альтернативы можно выбрать более продвинутую модификацию с полным приводом и силовым агрегатом, выдающим 313 лошадиных сил. В случае с такими ID.4 цены стартуют с отметки в 4 миллиона 200 тысяч рублей (доступны машины 2023 года выпуска).

Напомним, официальная премьера этого среднеразмерного «паркетника» VW состоялась в 2020 году. Автомобиль стал второй моделью в электрическом ID-семействе. До Европы кроссовер доехал в 2021-м, а теперь поступает на российский рынок по параллельным каналам ввоза из Китая, где его собирает совместное предприятие SAIC и Volkswagen.

В основу ID.4 легла модульная платформа MEB, предназначенная исключительно для электромобилей VW Group. Длина автомобиля составила 4585 мм, а колесная база равна 2765 мм. Объем багажника – 542 литра.