Новый итальянский люксовый кроссовер Aehra SUV получит запас хода в 800 км

Итальянский стартап Aehra полностью показал свой новый электрический кроссовер в конце прошлого года, но никаких подробностей о его техническом оснащении до сих пор известно не было. Прошло полгода и разработчики Aehra SUV решили поделиться первыми сведениями о том, чего ждать от машины с точки зрения линейки силовых агрегатов.

Новинка итальянской компании, основанной в 2022 году, получит высокоэффективные двунаправленные аккумуляторы, которые будет поставлять ей австрийская фирма Miba. Контракт подписали буквально на днях. Блоки собираются изготавливать на заказ и каждый из них позволит люксовому кроссоверу Aehra проезжать на одном заряде до 800 километров.

Батарея будет поддерживать режим быстрой зарядки, так что пополнять запас электричества можно будет очень оперативно. Более того, благодаря двунаправленности от этого же аккумулятора можно будет заряжать электроинструменты и бытовую технику.

Поставки однообъемных лакшери-кроссоверов Aehra обещают начать в конце 2025 года, а уже в июне этого итальянцы покажут вторую модель – седан, построенный на той же платформе и таких же размеров. В планы компании входит также спортивный автомобиль с посадочной формулой 2+2, однако сроки его дебюта пока не раскрываются.

Напомним, длина Aehra SUV составит порядка 5100 мм, а колесная база модели растянется до 3 метров. Обеспечить максимальное пространство для пассажиров удастся за счет архитектуры, предусматривающей наличие у кроссовера плоского пола. Кузов машины изготовят из углепластика, а также дополнят его активными аэродинамическими компонентами.

Что касается интерьера модели, то его собираются сделать многофункциональным. По задумке разработчиков, внутри Aehra можно будет устроить как кинотеатр, так и рабочее место для проведения видеоконференций.

Продавать электрокары новоиспеченного итальянского автопроизводителя собираются в Европе, Китае, странах Персидского залива и Северной Америке.