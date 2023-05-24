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Уникальную реплику Lamborghini Countach, созданную в подвале, продают за 18 миллионов рублей

Машину собственными руками построил один из жителей США

Текст: Михаил Романченко
basement lambo for sale inline B 1 1

На продажу выставили почти точную копию знаменитого итальянского суперкара Lamborghini Countach, построенную американцем Кеном Имхоффом. На создание реплики Lamborghini Countach у мужчины ушло целых 17 лет. Все работы над машиной велись в подвале его дома. Сейчас за автомобиль хотят выручить невероятные 229 тысяч долларов или 18 миллионов рублей.

Внешне реплика практически идентична оригинальному Countach. Чтобы максимально приблизить копию к реальному спорткару автор проекта использовал множество заводских деталей Lamborghini. Впрочем, самую важную из них – мотор V12, ему достать не удалось, так что вместо него был использован «фордовский» V8, выдающий 500 лошадиных сил.

basement lambo for sale inline B 1

Реплика окрашена в темно-серый металлик и отличается изысканно подогнанными деталями как снаружи, так и внутри. 

lamborghini countach реплика

Что интересно, этот автомобиль недавно уже продавался на «eBay», но тогда за него просили в несколько раз меньше – 90 тысяч долларов (около 7,2 миллиона рублей).

По всей видимости машину приобрел один из перекупщиков, который спустя некоторое время решил неплохо подзаработать и увеличил цену на машину до невероятных 229 тысяч долларов (18 миллионов рублей).

Удастся ли ему продать за эти деньги хоть и очень качественную, но реплику культового Lamborghini, остается только догадываться. 

Источник:The Drive

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