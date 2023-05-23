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Jeep Wrangler превратили в «злого» 6-колесного монстра

Машина получила не только два дополнительных колеса, но и очень мощный мотор

Текст: Алексей Шмидт
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Аукционный дом «Mecum» выставил на торги необычный лот – автомобиль, представляющий собой кастомный вариант Jeep Wrangler Rubicon Hard Rock Edition 2016 года. Проект получил название Inferno и предлагает полностью новое видение культового американского внедорожника.

В ходе модернизации машине достались два дополнительных колеса, стальные бамперы, буксировочные крюки и специальные 20-дюймовые диски, обутые в «зубастые» покрышки размерностью 35 дюймов.

Кроме того, радиаторную решетку машины переделали таким образом, чтобы вместе с круглыми фарами спереди автомобиль выглядел максимально «злым».

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Но авторам проекта этого оказалось недостаточно и они установили под капот машины двигатель, встречающийся разве что на масклкарах – 6,2-литровый монстр Dodge SRT Hellcat. Его мощность составляет 707 лошадиных сил, а крутящий момент равен 880 Нм.

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Доработки подвески включили в себя появление у Wrangler Rubicon блокировок дифференциалов, амортизаторов Rough Country и увеличенного на 12,7 сантиметров клиренса.

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Сейчас автомобиль пытаются продать на торгах, первый раунд которых оказался неудачным. Последней ставкой оказалась сумма в 140 тысяч долларов или 11 миллионов 220 тысяч рублей.

Этой суммы, судя по всему, нынешнему владельцу машины оказалось недостаточно. Поэтому сейчас в листинге «Mecum» напротив лота красуется большая печать с надписью «Сбор заявок продолжается».

Источник:Mecum

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