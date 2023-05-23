«Топовый» Ioniq 6 уже в России: электрокары ввезли по параллельному импорту

Электромобиль Hyundai дебютировал в мире прошлым летом, а официальные продажи начались только в конце 2022 года. Но с недавних пор его можно купить и в России. Причем в «топовой» версии.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила несколько объявлений о продаже Ioniq 6 в ходе регулярного мониторинга классифайдов. Это машины в самой дорогой версии Long Range, предложенные как с задним, так и полным приводом.

Оба автомобиля 2022 года выпуска. Первая укомплектована электромотором на 229 лошадиных сил и может похвастать запасом хода в 614 километров. Трансмиссия – автоматическая, привод задний.

Альтернативный вариант – 325-сильный полноприводный фастбэк с показателем дальнобойности на одном заряде в 583 километра.

Стоимость заднеприводного Ioniq 6 составляет 3 миллиона 500 тысяч рублей, тогда как машина с двумя электромоторами оценена в 6 миллионов 845 тысяч рублей.

Напомним, корейский электрический фастбэк построен на модульной платформе E-GMP. Длина автомобиля составляет 4855 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм, а размер колесной базы достигает 2950 мм.

Одна из главных «фишек» Ioniq 6 – низкий расход энергии, который отчасти достигается одним из лучших коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе (Cd – 0,21).