Новый Volkswagen Touareg готов к премьере: как он изменится?

Компания Volkswagen анонсировала премьеру обновленного кроссовера Touareg. Дебют автомобиля состоится уже завтра, 24 мая. Предполагается, что один из самых популярных SUV немецкой марки изменится как внешне, так и технически.

Судя по первым тизерам, одной из главных перемен в экстерьере «Туарега» должно стать появление у вседорожника новых матричных фар IQ.Light HD, которые дизайнеры объединят тонкой светодиодной полосой. В VW пообещали, что каждый блок получит 19 тысяч 200 микро-светодиодов, обеспечив машине впечатляющие показатели обзорности в темное время суток.

Помимо оптики новому Touareg должны достаться другой передний бампер, воздухозаборники в котором окажутся менее выраженными, чем у предшественника, а также переработанная решетка радиатора. Что касается кормы, то здесь главным новшеством станет подсвеченная эмблема марки на крышке багажника.

Предполагается, что салон кроссовера окажется плюс-минус таким же, что и сейчас, но интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto станут беспроводными, а центральная консоль и подлокотники сделают более мягкими.

Модернизации подвергнется и ходовая часть автомобиля, причем как в версии с пружинами, так и в варианте с двухкамерной пневмоподвеской. Обе получат пересмотренную настройку для лучшего соотношения комфорта и производительности.

Подробностей о том, какие изменения произойдут под капотом Touareg и произойдут ли вообще, пока нет. Не исключено, что для покупателей R eHybrid будет предложена более мощная гибридная силовая установка на базе 3-литрового V6.

Связку ДВС составит восьмискоростная автоматическая трансмиссия, электромотор и аккумулятор емкостью 17,9 кВт/ч. Совокупная отдача такого тандема – 462 лошадиные силы, а запас хода только на электротяге равен 47 километрам.