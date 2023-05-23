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Новый Volkswagen Touareg готов к премьере: как он изменится?

Обновленный Touareg получит новые матричные фары IQ.LIGHT HD, перенастроенную подвеску и стильный салон

Текст: Михаил Романченко
2024 VW Touareg

Компания Volkswagen анонсировала премьеру обновленного кроссовера Touareg. Дебют автомобиля состоится уже завтра, 24 мая. Предполагается, что один из самых популярных SUV немецкой марки изменится как внешне, так и технически.

Судя по первым тизерам, одной из главных перемен в экстерьере «Туарега» должно стать появление у вседорожника новых матричных фар IQ.Light HD, которые дизайнеры объединят тонкой светодиодной полосой. В VW пообещали, что каждый блок получит 19 тысяч 200 микро-светодиодов, обеспечив машине впечатляющие показатели обзорности в темное время суток. 

2024 VW Touareg Teaser 2

Помимо оптики новому Touareg должны достаться другой передний бампер, воздухозаборники в котором окажутся менее выраженными, чем у предшественника, а также переработанная решетка радиатора. Что касается кормы, то здесь главным новшеством станет подсвеченная эмблема марки на крышке багажника. 

2024 VW Touareg Teaser 6

Предполагается, что салон кроссовера окажется плюс-минус таким же, что и сейчас, но интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto станут беспроводными, а центральная консоль и подлокотники сделают более мягкими. 

Модернизации подвергнется и ходовая часть автомобиля, причем как в версии с пружинами, так и в варианте с двухкамерной пневмоподвеской. Обе получат пересмотренную настройку для лучшего соотношения комфорта и производительности.

2024 VW Touareg Teaser 1

Подробностей о том, какие изменения произойдут под капотом Touareg и произойдут ли вообще, пока нет. Не исключено, что для покупателей R eHybrid будет предложена более мощная гибридная силовая установка на базе 3-литрового V6.

Связку ДВС составит восьмискоростная автоматическая трансмиссия, электромотор и аккумулятор емкостью 17,9 кВт/ч. Совокупная отдача такого тандема – 462 лошадиные силы, а запас хода только на электротяге равен 47 километрам. 

Источник:Сarscoops

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