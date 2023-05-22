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Китайский электрокар Ora Funky Cat от Great Wall удивил даже придирчивых немцев

Такие машины скоро можно будет купить и в России

Текст: Ростислав Архипов
ora funky cat neu

Авторитетный немецкий журнал «AutoBild» протестировал интересную новинку на местном рынке – компактный хэтчбек Ora Funky Cat. Машина, построенная компанией китайской Great Wall, была представлена в 2021 году на автосалоне в Мюнхене, а теперь готовится штурмовать дилерские центры Германии.

Как пишет автор статьи, которому удалось проехаться на «поднебесной» 5-дверке, работающей на электричестве, это небольшой хэтчбек длиной 4260 мм, с чутким навигационным помощником. Приятный женский голос призывает быть внимательным при движении в пробке, если водитель даже на пару секунд отводит взгляд на соседнее сиденье:

«Автомобиль обнаруживает факт того, что водитель отвлёкся, благодаря миниатюрной камере, встроенной в левую переднюю стойку».

Funky Cat переводится как «забавный кот». И, как отмечают немецкие обозреватели, машина может прийтись по вкусу среднестатистическому европейцу.

ora funky cat autoflotte 1

Журналистам понравилось как в автомобиле работает голосовой помощник. Он оказался способен не только управлять навигацией, открывать и закрывать дверцу багажника, активировать и выключать подогрев сидений и функцию массажа, но и играть с водителем в игры и рассказывать ему анекдоты в пробках. 

ora funky cat autoflotte 8

А вот ходовые качества китайского электрокара были занесены в список минусов, но отчасти это связали с не самыми «цепкими» шинами фирмы Giti:

«Недостаток сцепления сказался на общей устойчивости, поэтому с педалью газа приходилось обращаться очень деликатно. В противном случае автомобиль страдал от недостаточной поворачиваемости. Здесь явно еще есть над чем работать».

Что касается остальных аспектов, впечатливших немцев, то в этот список вошли: мощность электромотора (126 кВт или 171 л.с.), приятное управление в городском режиме и емкая батарея с запасом хода более 400 км. Но не обошлось без нюансов:

«Максимальная мощность зарядки составляет всего 67 кВт. В результате «младший» аккумулятор на 48 кВт/ч заряжается с нуля до 80 процентов за 50 минут, а более емкая батарея (на 64 кВт/ч) больше чем за час!».

Резюмируя журналисты из Германии описали свои впечатления от машины следующим образом:

«Китай научился делать стильные автомобили! Ora Funky Cat удивляет высоким качеством материалов, предлагает вместительный салон и отличную мультимедийную систему. Впрочем, у нее все еще есть слабые стороны. И касаются они ходовых характеристик и, возможно, цены».

Предполагается, что в Германии электрическая новинка Great Wall будет стоить от 36 тысяч евро или более 3 миллионов рублей.

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В перспективе Ora Funky Cat имеет шансы добраться и до России. Возить такие машины к нам в скором времени смогут «серые» дилеры, воспользовавшись схемой параллельного импорта.

Источник:Auto.cz
Фото:Autohaus

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