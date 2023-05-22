Самый маленький кроссовер Skoda может выглядеть так: первое изображение

В апреле Skoda объявила о том, что готовит новый субкомпактный кроссовер. Автомобиль станет одни из шести новинок бренда, которые чешский автопроизводитель представит до 2026 года. Информации о новом «паркетнике» пока не так много, как хотелось бы, но как будет выглядеть машина плюс-минус известно. Ее дизайн показали независимые дизайнеры из Франции.

Автомобильные художники, нарисовавшие экстерьер грядущего «SUV-бюджетника» Skoda, который сейчас известен под заводским наименованием Small, черпали вдохновение с опубликованных ранее официальных скетчей.

Судя по выложенному в Сеть рендеру (заглавное изображение), Skoda Small получит относительно простую на первый взгляд оптику, которая окажется состыкована с заглушкой в месте, где обычно располагается радиаторная решетка.

В нижнюю часть переднего бампера будет аккуратно вписан большой воздухозаборник с внутренним рисунком в виде ячеек, на крыше установлены рейлинги, а нижняя часть боковин окажется прикрыта накладками из неокрашенного пластика.

Новый кроссовер Skoda заявлен как полностью электрический, так что ему предстоит стать двоюродным братом будущего Volkswagen ID.2 X, а также составить конкуренцию новому Renault 4, премьера которого, как и в случае с моделью Small, запланирована на 2025 год.

Кроме того, он должен оказаться самым компактным SUV в линейке чешской марки с длиной около 4100 мм, а также сменить в модельном ряду Skoda сразу две модели – Fabia и Kamiq.

Предполагается, что машину постараются сделать максимально дешевой, в чем ей поможет только один электромотор, установленный спереди, и компактный литий-ионный аккумулятор всего на 38 кВт/ч.

Ориентировочная цена новинки уже раскрыта – 25 тысяч евро или 2 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу.