Chrysler PT Cruiser превратили во «внедорожник на ходулях»

На продажу выставили необычный вариант хэтчбека Chrysler PT Cruiser. Уникальная особенность этой самоделки – наличие впечатляющих внедорожных возможностей, обеспечиваемых ее новым шасси.

Превращение легковушки во «внедорожник на ходулях» осуществлялось путем прикручивания кузова PT Cruiser 2008 года выпуска к раме лестничного типа от неизвестного донора. Безопасность такой конструкции, разумеется, вызывает большие вопросы, однако выглядит автомобиль крайне необычно.

Вместо стандартного 2,4-литрового мотора с турбонаддувом мощностью 180 лошадиных сил под капот «Франкенштейна» установили карбюраторный мотор Chevrolet 305 V8, попутно состыковав его с 4-скоростной автоматической коробкой передач этого же производителя 700R4. Отдача такой связки составляет 305 лошадиных сил.

Мощность передается на все четыре колеса, что обеспечивает машине впечатляющие внедорожные возможности.

Внутри самоделка выглядит как обычный PT Cruiser с типичными для этой модели тканевыми сиденьями и рулевым колесом с четырьмя спицами. Единственная заметная глазу разница заключается в том, что в отличие от оригинала во внедорожном хэтчбеке установлен удлиненный рычаг переключения передач, по всей видимости выполненный из оленьего рога.

Автомобиль выставили на продажу и собираются выручить за него 3 тысячи 500 долларов или 280 тысяч рублей по текущему курсу.