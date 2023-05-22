Citroen готовит аналог Lada Vesta Cross: первые подробности о новом кросс-седане

В 2019 году концерн PSA запустил в разработку нескольких моделей, предназначенных для рынка Индии, а также других развивающихся стран. Все они являются подвидами автомобилей семейства Citroen C3, которое сейчас включает в себя хэтчбек, кроссовер, кросс-хэтчбек и простой седан. На очереди находится очередная новинка, которая, по слухам, получит индекс C3X и станет кросс-версией 4-дверки.

Сейчас проект проходит под заводским наименованием CC22. Премьера такого автомобиля должна состояться в июле 2024 года.

Предполагается, что приподнятый седан получит увеличенный дорожный просвет, а также кузов типа фастбэк. Дизайн машины будет вдохновлен моделями Citroen C4X и C5X, которые сейчас продаются на европейском рынке.

Длина новинки должна составить около 4300 – 4400 мм, а колесная база будет соответствовать кроссоверу C3 Aircross (2604 мм).

В список оснащения C3X должны войти мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, полностью цифровая комбинация приборов, мультируль и многое другое.

В основу седана с увеличенным клиренсом ляжет модульная платформа CMA, на которой был построен хэтчбек C3. Вместе с «тележкой» 4-дверка позаимствует у 5-дверки еще и 1,2-литровый турбомотор мощностью 110 лошадиных сил.

Полноценные подробности о новой модели Citroen обещают раскрыть ближе к ее официальной премьере, запланированной на следующий год.