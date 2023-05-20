В Россию привезли самый большой кроссовер Kia

Kia никогда не скрывала, что не собирается организовывать продажи в России своего самого крупного на сегодняшний день кроссовера Telluride. Автомобиль, построенный на базе Hyundai Palisade, не вписывался в общую канву компании, поскольку создавал бы для родственного вседорожника внутреннюю конкуренцию. Впрочем, благодаря параллельному импорту такие вседорожники вопреки желанию Kia все же добрались до нашего рынка.

В ходе мониторинга дилерских предложений редакция Daily-Motor.Ru обнаружила как минимум несколько объявлений о продаже Kia Telluride 2023 года выпуска. Машины ввозят как из США, так и из Объединенных Арабских Эмиратов.

Это кроссоверы с 3,8-литровым бензиновым двигателем, выдающим 295 лошадиных сил. Пару ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Корейский SUV может похвастать наличием семиместного салона, вентиляции кресел, черного потолка, а также акустической системы Harman/Kardon.

Цена? За машины 2023 года выпуска просят от 5,5 миллионов рублей. Причем эта цифра включает в себя возможность доставки заказанной машины под ключ с такими обязательными процедурами как: отправка, растаможка и подготовка всех документов.

Напомним, Kia Telluride был представлен в 2019 году. В 2022-м автомобиль пережил плановое обновление, в рамках которого кроссоверу достался полностью новый дизайн передней части кузова, а также модернизированный интерьер.

В США за такие кроссоверы просят от 45 тысяч 485 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 670 тысяч рублей по текущему курсу.