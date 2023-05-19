В Россию приехал еще один седан за миллион рублей

Сегмент автомобилей в бюджете около миллиона рублей в России в последнее время представлен крайне немногочисленными моделями. Но недавно в нем произошло пополнение. Это седан, ранее уже продававшийся у нас в стране, но покинувший ее в марте прошлого года.

Речь идет о 4-дверке Chevrolet Cobalt. Объявления о продаже машин 2023 года редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в рамках мониторинга дилерских предложений.

К нам ввозят «Кобальты», собранные в Узбекистане. Это машины, оснащенные полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 106 лошадиных сил. В отличие от тех же бюджетных Lada в список оснащения таких седанов помимо механической коробки передач входит еще и «автомат».

В арсенале базового Cobalt значатся: центральный замок, кондиционер, подогревы боковых зеркал и заднего стекла, электростеклоподъемники, аудиосистема с четырьмя динамиками, а также рулевое колесо, которое способно регулироваться как по высоте, так и по вылету.

Что касается цен, то стоят такие автомобили 2023 года от 1 миллиона 159 тысяч 900 рублей.

С автоматической трансмиссией стоимость вырастает примерно на 100 тысяч рублей, но даже в таком случае узбекский седан оказывается значительно дешевле новой Lada Vesta NG, за которую ориентировочно собираются просить от 1,5 миллиона рублей.