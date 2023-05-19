Для тех, у кого нет миллиардов рублей: на продажу выставили реплику Bugatti 57SC Atlantic

Bugatti 57SC Atlantic –пожалуй один из самых красивых автомобилей в истории. Это подтверждает экстремально высокая цена каждого из его немногочисленных экземпляров. Но для тех, у кого нет десятков миллионов долларов, доступен альтернативный вариант – реплики. Одну из них выставили на продажу в США.

Объявление опубликовано на сайте «Hemmings». Судя по указанной цене, за копию французского купе с элегантными формами просят 124 тысячи 995 долларов (примерно 10 миллионов рублей). И это не так и много, учитывая, сколько стоит оригинал.

К примеру, Bugatti 57SC Atlantic Coupe 1938 года выпуска из коллекции Ральфа Лорена в 2016 году был оценен в 40 миллионов долларов или 3 миллиарда 200 миллионов рублей по текущему курсу.

Судя по фотографиям, реплика выглядит также изыскано, как и настоящий 57SC Atlantic. Кузов оформлен в красивом атлантическом синем цвете и обладает рядом хромированных деталей.

При этом интерьер машины несколько отличается от оригинальной модели. Автомобилю достался выполненный на заказ деревянный руль, сиденья, обитые высококачественной черной кожей, приборная панель с элементами дерева и нержавеющей стали, а также кондиционер и даже аудиосистема.

Основой для этой копии стал Chevrolet Corvette C4 1989 года выпуска, у которого реплика Bugatti позаимствовала все механические узлы и агрегаты.

Приводит в движение автомобиль 5,7-литровым атмосферный мотор LT4, сочетающийся с автоматической трансмиссией. Отдача этой связки в «Корвете» составляет 300 лошадиных сил. Так что машина не только красива, но еще и очень быстра.