Новый Audi S6 выглядит почти как BMW: фото

Audi готовится к одному из самых больших изменений в своей истории. Им станет дебют новых A6/S6, которые, в отличие от своих предшественников, будут продаваться исключительно как электромобили.

Фотошпионам удалось запечатлеть будущую модель во время трековых испытаний на легендарном немецком автодроме «Нюрбургринг». Традиционно для еще не представленной модели кузов прототипа был замаскирован крайне тщательно.

Полноценно рассмотреть дизайн новой S6 именно из-за камуфляжа непросто, но стоит обратить внимание на ее фары, которые выглядят очень похожими на оптику BMW 7-й серии.

Разумеется, баварцы не единственные, кто использует такой стиль раздельных фар, но они одни из последних, кто сделал ставку на эту тенденцию. Аналогичную конфигурацию можно увидеть в том числе в Q8, где дополнительный блок оптики расположен под основным, однако распределение в случае с кроссовером выглядит немного иначе.

Из того, что заметно на кадрах нового S6, можно выделить радиаторную решетку, которая в случае с этой моделью будет носить лишь декоративный характер, а также большое отверстие под ней и две компактных прорези по бокам.

Ручки выглядят так, будто не будут убираться в двери, а окажутся вровень с ними.

Что касается линии крыши и кормы с новыми задними фонарями и большим диффузором, то они сильно напоминают аналогичные решения, реализованные в актуальном A7.

В основу автомобиля должна лечь новая архитектура PPE Audi, которая вместе с аккумулятором емкостью 100 кВт/ч обеспечит новинке запас хода почти в 700 км. Предполагается, что с места до первой «сотни» машина будет разгоняться примерно за 5,1-секунды.

Официальная премьера нового Audi S6 состоится в 2024 году.