В Россию начали ввозить большие внедорожники Jeep с огромной наценкой

Российский рынок пополнился очередной новинкой параллельного импорта. До нас доехала удлиненная версия американского внедорожника Jeep Grand Cherokee нового поколения с приставкой L. Трёхрядный автомобиль ввозят из США.

Объявления о продаже нового «Гранд Чероки» редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга сайтов-классифайдов.

Все Grand Cherokee L, поступающие на наш рынок, комплектуются 3,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 294 лошадиные силы. Большая часть из предложений 2022 года выпуска. Самая дешевая – комплектация Limited. За нее «серые» дилеры просят от 8 миллионов 329 тысяч рублей.

К наценкам автосалонов, торгующих параллельно импортированными машинами, нам не привыкать, но в случае с Grand Cherokee L переплата оказалась поистине впечатляющей.

Так, к примеру, в США за такие внедорожники в самой простой комплектации просят от 41 тысячи 500 долларов. При пересчете на нашу валюту это всего 3 миллиона 338 тысяч рублей! В итоге в России новый 3-рядный «Гранд Чероки» стоит более, чем в 2 раза дороже страны, откуда его ввозят.

Напомним, премьера новой генерации Grand Cherokee в версии L состоялась еще в 2021 году. Длина автомобиля составляет 5204 мм, а размер колесной базы равен 3091 мм. Внутри машины может разместиться до семи человек. Машину построили на платформе Giorgio, которая ранее легла в основу таких современных моделей Alfa Romeo как: Giulia и Stelvio.