У обновленной Lada Vesta NG будет версия кросс-седан

Компания «АвтоВАЗ» перезапустила производство обновленной Lada Vesta NG еще в марте этого года. Сейчас машины собирают в нескольких версиях, включая исполнение Cross. Впрочем, пока такие модификации доступны только для автомобилей в кузове универсал, тогда как о кросс-седане речи до сих пор не шло.

Тем не менее, если верить информации инсайдерского паблика «Avtograd News», 4-дверка Vesta NG Cross входит в планы «АвтоВАЗа». Первые подробности о ней появились на странице сообщества.

«Вопреки слухам кросс-седан Vesta NG получил право на жизнь. По уточненной информации, единичные экземпляры начали собирать еще в апреле. Сейчас эта модификация сходит с конвейера в достаточном количестве».

Напомним, продажи седана Vesta Cross прекратились в октябре прошлого года. На вопросы о том, планируется ли их возобновление, представители «АвтоВАЗа» отвечали уклончиво, не подтверждая такую возможность, но и не опровергая.

Как и в случае с универсалами Vesta SW Cross такие 4-дверки получат характерный пластиковый обвес по периметру кузова, специальные настройки шасси и увеличенный дорожный просвет, составляющий 203 мм.

Дорестайлинговый седан Lada Vesta Cross

Возобновление продаж Vesta NG запланировано на май этого года. Поступят ли кросс-седаны на рынок вместе с остальными вариантами «Весты», либо же появятся чуть позже – пока неизвестно.