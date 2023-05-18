Tesla намекнула, что как минимум одна из ее новинок уже встала на конвейер

В рамках собрания акционеров в Техасе (США) на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск показал кадры новой модели, которая дебютирует в этом году и даже уже находится в производстве. На затемненном изображении мало что видно, но по очертаниям кузова машина сильно напоминает Model 3. Это только одна из новинок Tesla, выпуск которых начнется в 2023-м.

В апреле в Сети появились фотографии обновленной Tesla Model 3, получившей название Project Highland.

По задумке ее авторов, такой вариант «трешки» должен привнести в популярную модель компании иное видение и новые технологии, которые еще больше повысят популярность этого электромобиля.

Кроме того, если верить словам Илона Маска, наряду с новой Model 3 к концу года мы увидим как минимум еще одну новинку компании, которой, как предполагают многие, является пикап Cybertruck.

Подготовка к серийному производству этой модели идет полным ходом и первые поставки, вероятно, должны начаться до конца этого лета. Таким образом, премьеры обеих новинок Tesla можно ожидать уже в ближайшие месяцы.