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Tesla намекнула, что как минимум одна из ее новинок уже встала на конвейер

По всей видимости это Model 3 Highland

Текст: Алиса Шашкова
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В рамках собрания акционеров в Техасе (США) на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск показал кадры новой модели, которая дебютирует в этом году и даже уже находится в производстве. На затемненном изображении мало что видно, но по очертаниям кузова машина сильно напоминает Model 3. Это только одна из новинок Tesla, выпуск которых начнется в 2023-м. 

В апреле в Сети появились фотографии обновленной Tesla Model 3, получившей название Project Highland.

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По задумке ее авторов, такой вариант «трешки» должен привнести в популярную модель компании иное видение и новые технологии, которые еще больше повысят популярность этого электромобиля. 

Кроме того, если верить словам Илона Маска, наряду с новой Model 3 к концу года мы увидим как минимум еще одну новинку компании, которой, как предполагают многие, является пикап Cybertruck.

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Подготовка к серийному производству этой модели идет полным ходом и первые поставки, вероятно, должны начаться до конца этого лета. Таким образом, премьеры обеих новинок Tesla можно ожидать уже в ближайшие месяцы.

Источник:Daily-Motor.Ru

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