В Россию приехал новый конкурент Lada Vesta за 1,7 млн рублей

С прекращением производства в Петербурге автомобилей Kia Rio такие седаны начали ввозить к нам по параллельному импорту. Однако теперь этот список расширился еще одним интересным предложением – 4-дверкой Pegas. Автомобиль позиционируется как конкурент Lada Vesta и пока оценен примерно в те же деньги, которые просили за обновленный «вазовский» флагман в прошлом году.

Kia Pegas представляет собой перелицованный вариант Rio, отличающийся от оригинала слегка другой передней частью кузова и кормой.

Несмотря на то, что машины построены на одной и той же платформе и обладают одинаковой линейкой двигателей, «Пегас» располагается в Китае на ступеньку ниже «Рио» и стоит, соответственно, немного дешевле.

Судя по объявлениям, которые обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга классифайдов страны, к нам Pegas ввозят с безальтернативным 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 лошадиных сил. Ассистирует ему классическая 4-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В «Поднебесной» машину можно купить, в том числе, и со «старшим» 1,6-литровым мотором, выдающим 123 л.с.

Длина седана составляет 4300 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, а размер колесной базы равен 2570 мм. Таким образом, Pegas немного компактнее того же Rio.

Что касается цен, то за параллельно импортированные из КНР машины дилеры в России просят от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Плюс-минус те же деньги покупателям приходилось отдавать за лимитированную серию Lada Vesta NG в прошлом году, однако в отличие от того же «Пегаса» в ее оснащение не входила АКПП.