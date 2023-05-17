Самый крутой гольф-кар в мире: Garia SuperSport пережил тюнинг от Mansory

Немецкая фирма «Mansory» известна множеством экстремальных проектов, в которых ателье превращает и без того быстрые автомобили в настоящие ракеты на колесах. Однако на этот раз тюнинг-компания решила отойти от своего амплуа и взялась за доработку гольф-кара Garia SuperSport.

Справедливости ради, это далеко не простой багги, а очень редкий, люксовый и дорогой. В разработке его дизайна участвовали специалисты из Mercedes.

В «Mansory» сделали всё, чтобы сделать машину на поле для гольфа максимально заметной, заменив все кузовные панели и детали на новые, выполненные из кованого карбона.

Вместо стандартных колесных дисков гольф-кару достались специальные 14-дюймовые «катки», выкрашенные в глянцево-черный цвет, которые обули в низкопрофильные покрышки.

Но на внешности доработки не остановились. Внутри Garia SuperSport тюнеры из Германии использовали новую отделку из бирюзовой кожи с вышитыми на ней логотипами ателье, которая на контрасте неплохо сочетается с цветом кузова.

В технику машины в «Mansory» предпочли не вмешиваться, так что автомобильчик, который, к слову, в версии с дверьми допущен для использования на дорогах общего пользования, приводит в движение стандартный электромотор мощностью 11 лошадиных сил. Связку ему составляет литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий гольф-кару запас хода до 120 километров.

Стоимость доработок тюнеры оценили в 7 тысяч 900 евро или 690 тысяч рублей. Это не так и много, учитывая сколько стоит сам Garia SuperSport – от 75 тысяч долларов (примерно 6 миллионов рублей по текущему курсу).