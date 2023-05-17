Спортсмен и грузчик в одном лице: пикап Subaru WRX STI продают по цене Lada Granta

Когда-то очень давно этот Subaru был «заряженным» седаном, но тюнеры из ателье «Smythe Performance» решили, что в нынешнем виде он не очень подходит для австралийцев, которые просто обожают пикапы. Специалисты взялись за дело и переделали японский спорткар в компактный грузовик, максимально отвечающий потребностям жителей «Зеленого континента».

В основу проекта лег Subaru WRX STI 2006 года выпуска, который превратили в один из самых быстрых и управляемых пикапов на планете.

Несмотря на столь странную переделку автомобиль не вызывает ощущения, что получилась «кустарщина». Благодаря демонтажу заднего дивана тюнерам удалось выкроить место для размещения грузовой платформы, накрытой алюминиевой крышкой.

Для удобства погрузки «Smythe Performance» смастерили специальный задний борт с распашным механизмом.

Стандартный 4-цилиндровый «оппозитник» с «наддувом» был доработан, но до какой степени неизвестно. Впрочем, одно можно сказать точно – машина стала гораздо быстрее заводского седана. Связку мотору составила 6-скоростная МКПП и система полного привода STI.

Сейчас этот необычный Subaru пытаются продать на аукционе «Cars and Bids». Машина оценена всего в 11 тысяч 111 долларов или 880 тысяч рублей по текущему курсу. До конца торгов остается 2 дня.