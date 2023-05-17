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Спортсмен и грузчик в одном лице: пикап Subaru WRX STI продают по цене Lada Granta

Уникальный вариант «заряженной» японской 4-дверки оценен в 880 тысяч рублей

Текст: Алиса Шашкова
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Когда-то очень давно этот Subaru был «заряженным» седаном, но тюнеры из ателье «Smythe Performance» решили, что в нынешнем виде он не очень подходит для австралийцев, которые просто обожают пикапы. Специалисты взялись за дело и переделали японский спорткар в компактный грузовик, максимально отвечающий потребностям жителей «Зеленого континента». 

В основу проекта лег Subaru WRX STI 2006 года выпуска, который превратили в один из самых быстрых и управляемых пикапов на планете. 

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Несмотря на столь странную переделку автомобиль не вызывает ощущения, что получилась «кустарщина». Благодаря демонтажу заднего дивана тюнерам удалось выкроить место для размещения грузовой платформы, накрытой алюминиевой крышкой.

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Для удобства погрузки «Smythe Performance» смастерили специальный задний борт с распашным механизмом. 

Стандартный 4-цилиндровый «оппозитник» с «наддувом» был доработан, но до какой степени неизвестно. Впрочем, одно можно сказать точно – машина стала гораздо быстрее заводского седана. Связку мотору составила 6-скоростная МКПП и система полного привода STI.

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Сейчас этот необычный Subaru пытаются продать на аукционе «Cars and Bids». Машина оценена всего в 11 тысяч 111 долларов или 880 тысяч рублей по текущему курсу. До конца торгов остается 2 дня. 

Источник:Carsandbids

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