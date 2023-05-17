На продажу выставили странный польский микроавтобус для вечеринок

Премьера польского микроавтобуса Nysa 522 состоялась в далеком 1978 году. Автомобиль отличался от модели 521 увеличенной на 100 мм высотой крыши. Машину построили на агрегатах «Варшавы», которая, в свою очередь, является лицензионной копией советского ГАЗ М20 «Победа». Один из таких микроавтобусов, но в существенно переработанном виде, выставили на продажу в России.

Автор проекта переделал Nysa 522 1981 года выпуска под автомобиль для вечеринок, установив внутри черные диваны, инкрустированные кристаллами, зеркальный потолок, акустическую систему с десятью динамиками, двумя усилителями и сабвуфером, телевизор, приставку и караоке.

Для того, чтобы пассажирам было комфортно находиться в этом микроавтобусе, машина получила улучшенную вибро- и шумоизоляцию.

Но самая интересная доработка произошла с двигателем. Стандартный для Nysa 522 2,1-литровым бензиновым мотор на 70 лошадиных сил отправился на свалку.

Вместо него в микроавтобус установили японский 2,5-литровый мотор 1JZ, состыковав его с автоматической трансмиссией.

Согласно описанию к объявлению, машина находится в Барнауле. За нее владелец собирается выручить ни много ни мало 600 тысяч рублей, либо обменять автомобиль на катер.