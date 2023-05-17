Новый Hyundai Santa Fe с дизайном Land Rover Defender выехал на тесты

Новый Hyundai Santa Fe будет выглядеть совсем не так, как все привыкли. Свежие фотографии, выложенные в Сеть, позволяют поближе рассмотреть корейский кроссовер следующего поколения, который за счет «оквадраченного» кузова станет похож на Land Rover Defender.

Напомним, испытания большого «паркетника» Hyundai стартовали еще в конце прошлого года. Его дебют намечен на конец 2023-го.

Судя по новым шпионским снимкам, кроссоверу достанутся вертикальные задние стойки кузова, которые придадут машине более брутальный внешний облик, чем в случае с флагманским Palisade.

Спереди обращают на себя внимание светодиодные фары с рисунком в виде буквы «H», а корма может похвастать задней дверью, установленной под углом почти в 90 градусов, как в том же Defender.

Основная часть деталей экстерьера плотно закамуфлирована, но даже сквозь маскировку можно заметить полностью другие бамперы, панели кузова и перелицованный капот.

Как будет выглядеть салон кроссовера неизвестно, но ходят слухи, что часть дизайнерских приемов внутри машины будет позаимствована у большого и очень популярного седана Grandeur.

Подробностей о том, какими двигателями планируется комплектовать новый Santa Fe, пока нет.

В продажу кроссовер должен поступить не раньше первого квартала 2024 года. Перспективы его появления в России туманны, но не исключено, что такие машины будут возить к нам по параллельному импорту.