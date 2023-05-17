В Россию привезли китайскую замену Volkswagen Tiguan

Кроссовер Volkswagen Tiguan больше не собирают в России, а его ввоз по официальным каналам в страну прекращен. Однако дилерам все же удалось решить эту проблему, найдя для немецкого бестселлера замену. Ей оказался также VW, но с другим названием и выпускаемый только в Китае.

Речь идет о кроссовере Tayron, который является аналогом «Тигуана», но для рынка «Поднебесной». Что интересно, в КНР обе эти модели собирают на совместных предприятиях немецкой марки с китайскими заводами, и они даже конкурируют друг с другом.

Основная разница между Tiguan и Tayron заключается в размерах. Последний располагается между стандартной и удлиненной модификацией «Тигуан». Кроме того, у него собственный дизайн и 5-местный салон. Впрочем, с точки зрения техники это полный аналог мирового бестселлера VW.

В Россию поступают кроссоверы, сошедшие с конвейера совместного предприятия FAW-Volkswagen. Автомобили комплектуют хорошо известным владельцам Tiguan 1,4-литровым «наддувным» двигателем TSI мощностью 150 л.с., работающим в связке с не менее знакомой роботизированной трансмиссией DSG7.

Но есть один нюанс. В отличие от того же Tiguan кроссовер Tayron может быть исключительно переднеприводным. Как известно, в Китае машины с полным приводом не пользуются высоким спросом. А еще традиционно для «поднебесных» автомобилей у него отсутствует подогрев передних сидений. Отсюда и цена – от 3 миллионов 400 тысяч рублей.