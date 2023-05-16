Праворульную «пятерку» из Великобритании продают за 248 тысяч рублей

К праворульным автомобилям на российских дорогах не привыкать, но когда такой машиной оказывается «вазовская» классика сразу возникает резонный вопрос: «это самоделка и какой-то новый вид тюнинга?». Но все гораздо проще. Это заводские «Жигули», которые отправлялись на экспорт. Одну из таких машин недавно выставили на продажу в Москве.

Соответствующее объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга российских классифайдов.

Владелец машины в описании раскрывает о ней часть информации, рассказывая, что автомобиль был привезен в Россию из Великобритании. Как известно, в этой стране левостороннее движение, а значит у этих «Жигулей» рулевая колонка и педали расположены не там, как все мы привыкли, а справа.

Приводит в движение экспортную «пятерку» 1,3-литровый бензиновый мотор мощностью 64 лошадиные силы. В паре с ним работает механическая коробка передач.

За машину голубого цвета 1990 года выпуска с пробегом в 85 тысяч 876 километров продавец просит всего 248 тысяч рублей.