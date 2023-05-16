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Самый надежный кроссовер в 2023 году готовится к обновлению: подробности

Его премьера состоится уже этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера этого компактного «паркетника» в виде концепта состоялась в 2014 году, а спустя два года свет увидела его серийная модификация. Речь идет о модели C-HR (название расшифровывается как Compact High Rider) от Toyota, которая наряду с Lexus RX стала самым надежным кроссовером в 2023 году по версии американского агентства «J.D.Power». 

Сейчас «тойотовцы» работают над второй генерацией своего бестселлера. В конце прошлого года японцы показали прототип C-HR Prologue, ставший предвестником «товарной» модели, а в начале этого запатентовали дизайн своей новинки.

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Судя по первым рендерным изображениям, новый C-HR получит в значительной степени пересмотренный дизайн с узкими С-образными фарами, широкой радиаторной решеткой и массивной черной вставкой в бампере. 

Изменения кормы окажутся не менее радикальными, чем передней части кузова. Кроссовер обзаведется полностью новыми вытянутыми по горизонтали фонарями, а также переработанной пятой дверью и бампером.  

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В основу кроссовера должна лечь модульная платформа E3, которая разрабатывалась специалистами из Японии специально для электрических и гибридных автомобилей. 

Какие моторы войдут в гамму двигателей нового C-HR пока доподлинно неизвестно, но эта информация должна появиться в ближайшее время, поскольку премьера кроссовера уже не за горами. Дебют машины запланирован на осень 2023 года. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:BestCar

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