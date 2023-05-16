В Индии построили футуристичный кроссовер на базе Volvo XC90

Индийская компания DC2 создала единственный в своем роде проект на базе Volvo XC90 второго поколения. Новый автомобиль не имеет практически ничего общего со своим прародителем. Единственной визуально заметной деталью, сохранившейся от шведского «паркетника», является приборная панель.

Все кузовные панели XC90 в индийском проекте были заменены на новые, а вместо традиционного четырехдверного кроссовера у нового автомобиля две двери, открывающиеся вверх.

Дизайн — дело рук самих индийцев, которые также заменили фары спереди и сзади, а также добавили бамперы с большими «сотами» и новые фонари. Кроме того, машине достались «зубастые» покрышки и увеличенный дорожный просвет, что делает его пригодным для использования в условиях бездорожья.

Об агрегатной линейке автомобиля ничего неизвестно, но скорее всего, под капотом кроссовера работает один из шведских двигателей.

Не обошли доработки и салон кроссовера, где основным оттенком стал красный цвет. Задний ряд сидений был заменен двумя отдельными креслами, которые, как и большинство элементов интерьера, обтянуты в красную кожу.

А венчает картину атмосферная подсветка, выполненная в тех же тонах, что и само внутреннее убранство.

Сколько будет стоить новый автомобиль от DC2 пока не сообщается. Ателье обещает раскрыть эти цифры потенциальным клиентам только по их личному запросу.