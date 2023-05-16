В Россию привезли самый дешевый автомобиль с АКПП

До первого квартала прошлого года этот автомобиль продавали в России официально. Машины поступали к нам с предприятия в Узбекистане. Но с тех пор многое изменилось. Во-первых, сам этот хэтчбек переехал на новую площадку, а во-вторых, теперь его ввозят в РФ уже «серым» методом.

Речь, конечно же, идет о Chevrolet Spark. Производство таких машин с начала этого года наладили на новом заводе в Казахстане.

Объявления о продаже автомобилей 2023 года выпуска обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга профильных классифайдов в Сети.

Chevrolet Spark оснащается 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 85 лошадиных сил. Привод – передний. Уникальная особенность «Спарков» – наличие в их оснащении автоматической трансмиссии, которой сейчас нет ни у одной модели Lada.

В арсенал таких хэтчбеков входят: фронтальные подушки безопасности со стороны водителя и пассажира, боковые шторки, центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей и аудиосистема с четырьмя динамиками.

При этом стоит 5-дверка, учитывая наличие в своей комплектации «автомата», по нынешним временам не так и дорого – от 1 миллиона 129 тысяч 900 рублей.

Таким образом, это самое доступное предложение на российском рынке в сегменте новых машин с АКПП.