Тюнеры из Keyvany показали очень крутую версию Mercedes-AMG G63

Если и существует компания, которая делает такие же сумасшедшие проекты Mercedes G-Class, что и тюнеры Mansory, то это их земляки из Германии. Ателье Keyvany неплохо поработало с самой производительной версией Mercedes-AMG G63, превратив этот внедорожник в настоящего монстра на колесах.

Внешне отличить доработанный немцами внедорожник можно по новой радиаторной решетке, с отсутствующим на ней шильдиком Mercedes. Вместо него красуется эмблема Keyvany.

Кроме того, машине достались дополнительные светодиодные фонари по бокам, более агрессивный бампер спереди с большими воздухозаборниками, специальный карбоновый капот, расширенные боковые юбки, задний бампер с диффузором, три выхлопных патрубка и гигантские 24-дюймовые колеса.

Внутри тюнеры установили ковшеобразные сиденья с выгравированным на них логотипом компании, изменили цвет отделки на ярко-желтый с контрастными черными вставками, а также дополнили интерьер элементами из натуральной кожи и карбона.

Но главное изменение произошло под капотом. Внедорожник удалось форсировать со стоковых 585 лошадиных сил и 850 Нм до 820 л.с. и 1050 Нм.

Насколько это повлияло на его динамические характеристики неизвестно, но даже без этого тюнинга Mercedes-AMG G63 за счет своего могучего 4-литрового битурбированного 8-цилиндрового мотора способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,5-секунды.