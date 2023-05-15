Tesla разочаровала сотни клиентов: они не получат свои автомобили

Стремясь достичь максимального производства Model 3 и Model Y, руководители Tesla приняли на первый взгляд странное решение. Компания остановила производство популярных электрокаров Model X и Model S с правосторонним типом расположения рулевой колонки и педального блока.

Новость об этом поступила не от самой Tesla, а от от потенциальных владельцев таких автомобилей из Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Японии, где движение происходит по левой полосе.

Клиенты в этих странах получили письмо-уведомление. В нем говорилось о том, что они должны изменить свой заказ, согласившись на автомобиль с левым рулем, либо же выбрать Model 3 или Model Y.

Как и ожидалось, это вызвало большое разочарование среди клиентов, которые пожаловались в соцсетях на то, что ждут предзаказанные праворульные Model X и Model S два и более года, но теперь не получат машины, которые хотели.

Письмо от Tesla, разосланное клиентам. Скриншот из соцсетей

Тем, кто решит изменить свой заказ и изменить выбор в пользу Model 3 и Model Y, Tesla обещает выплатить компенсацию в размере до 2 тысяч долларов (примерно 150 тысяч рублей).

При этом клиентам, которые откажутся от такой опции, придется искать праворульные Model X и Model S только на «вторичке», поскольку возобновлять их выпуск в такой конфигурации в обозримой перспективе американский автопроизводитель не собирается.