На продажу выставили редкий полноприводный минивэн Lada: он вмещает до 7 человек

Эта машина является одним из самых знаковых проектов в истории отечественного автопрома, став первым российским минивэном. Речь, разумеется, идет о ВАЗ-2120 «Надежда».
Автомобиль выпускался серийно на опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» и в период с 1998 по 2006 год разошелся тиражом всего в 8 тысяч штук. Одну из таких машин недавно выставили на продажу в Волгограде.
Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в рамках регулярного мониторинга крупнейших российских сайтов-классифайдов.
Это машина 2004 года выпуска с пробегом в 50 тысяч 500 километров с одним владельцем по ПТС. Продавец пишет:
При этом автор объявления признается, несмотря на то, что за 19 лет машина накатала не такой и большой километраж, определенные недостатки по кузову автомобиля все же есть. Впрочем, они не привели к появлению ржавчины.
Внутри может расположиться до семи человек. Приводит в движение минивэн 1,8-литровый мотор, выдающий 80 лошадиных сил. Связку ему составляет механическая трансмиссия и система полного привода.
За редкий минивэн Волжского автозавода владелец собирается выручить 450 тысяч рублей.