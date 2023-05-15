На продажу выставили редкий полноприводный минивэн Lada: он вмещает до 7 человек

Эта машина является одним из самых знаковых проектов в истории отечественного автопрома, став первым российским минивэном. Речь, разумеется, идет о ВАЗ-2120 «Надежда».

Автомобиль выпускался серийно на опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» и в период с 1998 по 2006 год разошелся тиражом всего в 8 тысяч штук. Одну из таких машин недавно выставили на продажу в Волгограде.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в рамках регулярного мониторинга крупнейших российских сайтов-классифайдов.

Это машина 2004 года выпуска с пробегом в 50 тысяч 500 километров с одним владельцем по ПТС. Продавец пишет:

«Редкий авто в отличном состоянии для своих лет, пробег родной, не скрученный, куплена в салоне и до сих пор в одних руках, гаражное хранение, карбюратор, ГУР».

При этом автор объявления признается, несмотря на то, что за 19 лет машина накатала не такой и большой километраж, определенные недостатки по кузову автомобиля все же есть. Впрочем, они не привели к появлению ржавчины.

Внутри может расположиться до семи человек. Приводит в движение минивэн 1,8-литровый мотор, выдающий 80 лошадиных сил. Связку ему составляет механическая трансмиссия и система полного привода.

За редкий минивэн Волжского автозавода владелец собирается выручить 450 тысяч рублей.