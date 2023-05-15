В Россию привезли альтернативу Toyota RAV4: это полностью электрический кроссовер

Компания Toyota больше не выпускает свои автомобили в России и не поставляет их на наш рынок, однако «серые» автосалоны ввозят машины этой японской марки параллельным методом без участия самого автопроизводителя. Одной из очередных новинок российского рынка стал новый кроссовер, который по своему форм-фактору и размерам близок к бестселлеру Toyota RAV4.

Редакция Daily-Motor.Ru, ознакомившись с предложениями на крупнейших агрегаторах объявлений, выяснила, что речь идет об электрическом «паркетнике» Toyota bZ4X 2023 года выпуска, который ввозят в РФ из Китая через порт во Владивостоке.

Автомобиль представляет собой первенца в линейке полностью «батарейных» моделей японской марки.

bZ4X обладает длиной в 4690 мм, шириной – 1860 мм и высотой 1650 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль сопоставим с RAV4. При этом благодаря увеличенной колесной базе (2850 мм) и почти ровному полу пространство внутри этой модели может посоперничать даже с большим седаном Camry.

Внутри «паркетника» установлена цифровая комбинация приборов, сенсорное управление рядом систем, а опционально можно заменить обычный круглый руль на штурвал.

В качестве движущей силы в случае с Toyota bZ4X выступает не привычный для автомобилей этой компании в России ДВС, а электромотор. Его мощность в переднеприводной модификации составляет 204 лошадиные силы, а полноприводной – 218 л.с. Крутящий момент равен 266 и 337 Нм соответственно.

В качестве тяговой батареи используется аккумулятор ёмкостью 71,4 кВт/ч, которой достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 559 км.

Что касается цен, то стоят Toyota bZ4X 2023 года выпуска от 3 миллионов 199 тысяч рублей.