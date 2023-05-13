Рассекречены характеристики нового российского электрокара Atom

Российская компания «Атом» поделилась дополнительной информацией о своем проекте по разработке электромобиля. Новые сведения раскрыли на специальном мероприятии в Москве.

Первой моделью бренда станет хэтчбек Atom A. Это электрическая модель с запасом хода 500 километров и разгоном от «нуля» до «сотни» за семь секунд.

Автомобиль построят на универсальной платформе, которая разработана таким образом, чтобы поддерживать любые варианты кузовов заднеприводных и полноприводных машин. Длина 5-дверки составит 3995 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1615 мм.

Двери будут открываться навстречу друг другу и между ними не окажется центральной стойки, что на первый взгляд может говорить о потенциально просторном салоне с чрезвычайно удобным в него доступом.

Подробностей об агрегатной линейке Atom A пока нет, но, как уже было сказано, электрокар будет способен проезжать на одном заряде до 500 километров.

О емкости тягового аккумулятора можно только догадываться, но, скорее всего, в случае с таким хэтчбеком этот показатель окажется равен 70 кВт/ч.

Серийный выпуск Atom A собираются наладить в 2025 году, однако мощностные характеристики нового электромобиля могут рассекретить уже в ближайшие несколько месяцев.