В Россию привезли очень большой и комфортный минивэн Volkswagen

На российском авторынке произошло очередное пополнение, которое стало возможно благодаря параллельному импорту. Это одна из самых крупных моделей Volkswagen, которая отлично подходит под нужды больших семей.

Речь идет о минивэне Viloran. Такие автомобили появились в 2020 году и до недавнего времени продавались только на китайском рынке, где конкурировали с Honda Odyssey/Elysion. Их выпуском в КНР занимается совместное предприятие SAIC и Volkswagen.

Длина Viloran составляет целых 5345 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1781 мм, а размер колесной базы равен 3180 мм. Таким образом это самый крупный на сегодняшний день автомобиль, построенный VW на модульной платформе MQB.

Внутри машины установлено три ряда сидений. При этом средний ряд может похвастать комфортабельными раздельными креслами, которые в «топовых» комплектациях обладают широким диапазоном электронных регулировок.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, ознакомившись с предложением «серых» дилеров на одной из крупнейших специализированных площадок, минивэны VW с китайскими корнями ввозят к нам из «Поднебесной» через порт во Владивостоке. Это машины 2023 года, за которые импортеры просят от 5 миллионов 290 тысяч рублей.

Автомобили доступны для покупателей как с младшей 2-литровой турбочетверкой TSI на 186 лошадиных сил, так и в версии этого мотора с увеличенной формировкой до 220 л.с. Связку обоим двигателям составляет 7-диапазонная преселективная роботизированная трансмиссия DSG и безальтернативный передний привод.