Lamborghini на ходулях: уникальный гибрид суперкара и внедорожника продают по цене Lada Vesta

«Приподнятые» суперкары все еще остаются нишевым продуктом, причем крайне малочисленным. На сегодняшний день купить подобные машины новыми можно выбирая разве что между Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato. Да и стоят они недешево – около 250 тысяч долларов или почти 20 миллионов рублей. Но существует альтернативный вариант. Его накануне выставили на продажу в США.

Речь идет об уникальном проекте, совмещающем в себе дизайн знаменитого суперкара Lamborghini Diablo и ходовые качества внедорожника Jeep Liberty. Результат гаражного тюнинга выглядит готовым как к шоссейным, так и раллийным гонкам.

Машину продают в США (штат Канзас). В ее основе лежит рама модели Jeep Liberty 2006 года, на которую приварили ярко-зеленый кузов Lamborghini Diablo.

Проект до конца не завершен, но «франкенштейн» уже находится на ходу. Для того, чтобы полностью подготовить автомобиль к выезду на общественные дороги, предстоит установить на него двери. Для них тюнеры предусмотрели специальные петли.

О технической стороне странного гибрида суперкара и внедорожника почти ничего неизвестно, но можно предположить, что приводит в движение машину оригинальный двигатель Jeep Liberty первого поколения (рядная «четверка» или V6), связку которому составляет автоматическая трансмиссия.

По словам продавца, внедорожник, заимствованный для проекта, проехал примерно 12 тысяч миль (около 19 тысяч километров).

За свое незавершенное творение его автор просит 19 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей, что соответствует цене в России новой Lada Vesta.