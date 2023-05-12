На продажу выставили редкий пластиковый внедорожник «Автокам-2160»

В 90-х этой модели прочили большое будущее, а фанаты японских автомобилей даже называли ее отечественным Suzuki Samurai. Речь идет о необычном внедорожнике под названием «Автокам-2160».

Такие машины после распада СССР выпускались на заводе в Перми, который ранее занимался производством велосипедов. Объявление о продаже одной из них появилось в том же городе, откуда она родом.

Ценность каждого «Автокам-2160» чрезвычайно высока, поскольку суммарно их сошло с конвейера всего 72 экземпляра. Уникальная особенность этих внедорожников заключается в том, что их кузов изготавливался из углепластика.

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как внедорожник, полного привода у него нет. Успешно форсировать бездорожье машине помогает легкий кузов и тяговитый 1,5-литровый мотор, выдающий 72 лошадиные силы. Ассистирует двигателю механическая трансмиссия.

«Продается редкий автомобиль. Производство завода Перми. Сделан из углепластика. Вечный автомобиль», – говорится в описании к объявлению.

За период с 1993 года конкретно этот «Автокам-2160» успел накатать по дорогам России более 160 тысяч километров, что повлекло за собой определенные проблемы с кузовом.

Так, к примеру, на фотографиях видно, что бампера машины сильно проржавели, а в салоне вместо чехлов для сидений используются домашние ковры.

За свой автомобиль продавец собирается выручить 150 тысяч рублей.