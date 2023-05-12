ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили редкий пластиковый внедорожник «Автокам-2160»

На продажу выставили редкий пластиковый внедорожник «Автокам-2160»

Таких сохранилось немного

Текст: Алексей Шмидт
22153 640

В 90-х этой модели прочили большое будущее, а фанаты японских автомобилей даже называли ее отечественным Suzuki Samurai. Речь идет о необычном внедорожнике под названием «Автокам-2160».

Такие машины после распада СССР выпускались на заводе в Перми, который ранее занимался производством велосипедов. Объявление о продаже одной из них появилось в том же городе, откуда она родом.  

Ценность каждого «Автокам-2160» чрезвычайно высока, поскольку суммарно их сошло с конвейера всего 72 экземпляра. Уникальная особенность этих внедорожников заключается в том, что их кузов изготавливался из углепластика.

Снимок экрана 2023 05 12 в 14.16.17

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как внедорожник, полного привода у него нет. Успешно форсировать бездорожье машине помогает легкий кузов и тяговитый 1,5-литровый мотор, выдающий 72 лошадиные силы. Ассистирует двигателю механическая трансмиссия. 

«Продается редкий автомобиль. Производство завода Перми. Сделан из углепластика. Вечный автомобиль», – говорится в описании к объявлению.

За период с 1993 года конкретно этот «Автокам-2160» успел накатать по дорогам России более 160 тысяч километров, что повлекло за собой определенные проблемы с кузовом.

автокам

Так, к примеру, на фотографиях видно, что бампера машины сильно проржавели, а в салоне вместо чехлов для сидений используются домашние ковры. 

За свой автомобиль продавец собирается выручить 150 тысяч рублей. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+