В Россию привезли новый большой кроссовер Chevrolet с китайскими корнями 

Компания Chevrolet перестала официально поставлять свои автомобили в Россию еще в прошлом году, но благодаря параллельному импорту некоторые модели все же поступают на наш рынок. Особняком среди них стоит большой кроссовер Captiva, который фактически не имеет ничего общего со своим однофамильцем для стран СНГ.

Объявления о продаже Chevrolet Captiva редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга специализированных порталов.

Параллельно импортированные кроссоверы 2022 года выпуска стоят от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Их производят на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling в Китае и доставляют к нам через Эмираты.

«Китайский» вариант Captiva представляет собой перелицованный кроссовер Baojun 530, созданный в рамках кооперации концернов General Motors и SAIC. От донора автомобиль отличается только решеткой радиатора и шильдиками с названием марки.

Длина машины составляет 4655 мм, а размер колесной базы равен 2750 мм. В арсенал кроссовера входят: светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида. Внутри в зависимости от комплектации может разместиться как 5-, так и 7 человек.

Оснащают такие «Каптивы» бензиновой «наддувной четверкой» рабочим объемом полтора литра мощностью 147 лошадиных сил и 230 Нм. Связку ему составляет вариатор.

Привод, как и положено производному от китайского кроссовера автомобилю, может быть только передним, поскольку в КНР полноприводные «паркетники» особым спросом не пользуются.