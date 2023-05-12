До России доехал 5-метровый кроссовер Toyota с легендарным названием

Премьера этой модели состоялась два года назад. Автомобиль построили специально для рынка Китая, откуда теперь он параллельным способом добирается до России.

Речь идет о большом кроссовере Toyota с легендарным в рамках истории модельного ряда компании именем – Crown. Если быть точнее, то в «Поднебесной» такие вседорожники называют Crown Kluger, хотя в объявлениях у нас они фигурируют без приставки. Их выпуском занимается совместное предприятие FAW-Toyota.

Длина автомобиля составляет 5015 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1750 мм, а размер его колесной базы равен 2850 мм.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, ознакомившись с предложением дилеров на одном из крупнейших российских классифайдов, стоит вседорожник Crown от 4 миллионов 100 тысяч рублей. При этом отмечается, что прайс включает в себя только цену самого автомобиля и его доставку до таможни.

Это машины 2022 года выпуска с минимальным пробегом (около 1 тысячи км), оснащенные гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового двигателя. Связку ДВС составляет электрический мотор и вариатор. Совокупная отдача этой троицы равна 184 лошадиным силам. Привод – полный.

В список оснащения ввезенных в РФ кроссоверов Crown входят: система предотвращения фронтальных и боковых столкновений, камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный «круиз», цифровая комбинация приборов и ультрасовременная мультимедийная система с широкоформатным сенсорным дисплеем.