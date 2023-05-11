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Новый Jeep Wrangler будет полностью электрическим: подробности

Внедорожник должен стать мощнее и улучшить свои внедорожные качества

Текст: Ростислав Архипов
Копия Jeep Wrangler exclusive image 1

Компания Jeep работает над новым поколением своей знаменитой модели Wrangler. Официальный дебют внедорожника состоится через 4 года – в 2027-м. Согласно свежей информации, американцы кардинально сменят формат этого автомобиля. 

Он станет полностью электрическим и самым производительным за всю историю Wrangler на бездорожье. По крайней мере с такими заявлениями выступают в самом «Джип».

Несмотря на переход на «батарейные» технологии руководитель Jeep Кристиан Менье пообещал, что внедорожный символ компании сохранит все свои качества вне асфальта и даже улучшит их. 

Jeep Wrangler exclusive image

«Электрификация не помешает нам делать что-то, что касается проектов для бездорожья. В первом квартале 38% всех проданных Wrangler были электрифицированными версиями 4xe. И держу пари, что к концу года эта цифра увеличится до 50 или даже 60%», – заявил топ-менеджер в интервью британским СМИ. 

Предполагается, что полностью новый Wrangler будет построен на модульной архитектуре STLA Large от материнской компании Stellantis. «Тележка» предназначена исключительно для электромобилей. 

Других подробностей о новинке пока нет, но учитывая, что проект создания электрического Wrangler уже стартовал, в ближайшие несколько лет инсайдов о нем будет появляться все больше и больше. 

Источник:Autoexpress
Фото:Avarvarii

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