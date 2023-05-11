Kia Carnival отзывают по странной причине: он ломает своим пассажирам пальцы

Компания Kia объявила о массовом отзыве кроссвэнов Carnival. Под сервисную кампанию попали более 190 тысяч машин, выпущенных в период с июля 2020 по апрель 2023 года. Причина оказалась крайне необычной и была обнаружена самими владельцами таких автомобилей.

В ходе их эксплуатации выяснилось, что работа автоматической сдвижной задней двери кроссвэна может стать причиной травм в случаях, если человек в спешке садится, либо выходит непосредственно перед ее закрытием.

Подготовка к отзывной акции началась после нескольких сообщений о переломах пальцев в начале этого года, а также синяках, царапинах и порезах, произошедших в результате попадания рук в дверной проем закрывающейся двери.

Целью сервисной кампании является перепрошивка программного обеспечения «умной сдвижной двери с электроприводом», благодаря чему перед ее закрытием будет воспроизводиться характерный звуковой сигнал.

Кроме того, инженеры Kia замедлят саму дверь перед ее подходом непосредственно к замку, что должно минимизировать возможность получения травм пассажирами «Карнивалов».

Разумеется, все затраты на сервисное мероприятие возьмет на себя автопроизводитель.