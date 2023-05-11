ДомойАвтоновости сегодняKia Carnival отзывают по странной причине: он ломает своим пассажирам пальцы

Kia Carnival отзывают по странной причине: он ломает своим пассажирам пальцы

На машинах с автоматизированной задней дверью поменяют прошивку

Текст: Михаил Романченко
indian spec kia carnival side sliding door 2270

Компания Kia объявила о массовом отзыве кроссвэнов Carnival. Под сервисную кампанию попали более 190 тысяч машин, выпущенных в период с июля 2020 по апрель 2023 года. Причина оказалась крайне необычной и была обнаружена самими владельцами таких автомобилей.

В ходе их эксплуатации выяснилось, что работа автоматической сдвижной задней двери кроссвэна может стать причиной травм в случаях, если человек в спешке садится, либо выходит непосредственно перед ее закрытием. 

619cc5aef5001c46d7dc0326

Подготовка к отзывной акции началась после нескольких сообщений о переломах пальцев в начале этого года, а также синяках, царапинах и порезах, произошедших в результате попадания рук в дверной проем закрывающейся двери. 

Целью сервисной кампании является перепрошивка программного обеспечения «умной сдвижной двери с электроприводом», благодаря чему перед ее закрытием будет воспроизводиться характерный звуковой сигнал. 

Снимок экрана 2023 05 11 в 20.02.09

Кроме того, инженеры Kia замедлят саму дверь перед ее подходом непосредственно к замку, что должно минимизировать возможность получения травм пассажирами «Карнивалов». 

Разумеется, все затраты на сервисное мероприятие возьмет на себя автопроизводитель. 

Источник:Motorgraph

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+