На продажу выставили редкие «Жигули» со штатной АКПП: такие продавали в Европе и Канаде

На российском рынке появилось редчайшее предложение – «ВАЗ-2106», укомплектованный автоматической трансмиссией. Что очень важно, техническая часть машины не является результатом гаражного тюнинга. Такие автомобили в свое время продавали в странах Бенилюкса.

АКПП в «шестерки» устанавливал официальный дилер Lada в Голландии, после чего они расходились по странам Западной Европы и даже поставлялись в Канаду.

Речь идет об «автомате» компании General Motors (с индексом 3L30), который удалось чудесным образом состыковать с штатным 1,5-литровым «вазовским» мотором мощностью 72 лошадиные силы.

Коробка обладает тремя диапазонами: D – движение, P – парковка и N – нейтраль. Плюс ограничением по переключению на высшие передачи «1» и «2».

Точно такая же трансмиссия в те времена устанавливалась на Fiat 124, 131 и 132, а также Opel Ascona, Peugeot 604 и Jaguar XJS. Ее выпуском занимался завод GM в Страсбурге.

Для того, чтобы интегрировать в «классику» АКПП, голландским дилерам Lada приходилось доукомплектовывать машины радиатором охлаждения трансмиссионной жидкости, располагая его в свободном пространстве под капотом.

Заявлено, что автомобиль 1988 года выпуска находится в родном окрасе и пережил полную диагностику, а также ремонт всех узлов и агрегатов.

Что касается цены, то за очень редкий экземпляр 2-педальных «Жигулей» с пробегом всего в 40 тысяч километров владелец из Новосибирска просит 1 миллион 300 тысяч рублей.