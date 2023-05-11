Странный 3-колесный автомобиль продают дороже новой Lada Vesta: фото

Автором этого необычного проекта является канадская фирма ElectraMeccanica Vehicles Corporation. Автомобиль, получивший название Solo, предназначен для передвижения по городским улицам. Он работает на электричестве и способен проезжать на одном заряде до 160 километров.

Одну из таких машин выставили на продажу по цене в 25 тысяч долларов или 1 миллион 900 тысяч рублей, что даже выше стоимости новой Lada Vesta NG, которую просили за «вазовский» бестселлер российские дилеры в прошлом году.

Автомобиль сошел с конвейера в 2021 году и является одноместным. Несмотря на небольшие размеры внутрь машины можно погрузить багаж. Правда объем отделения для перевозки груза позволит уместить в нем разве что несколько пакетов с вещами или продуктами.

Solo был построен на базе усиленного алюминиевого каркаса, который, как было заявлено автопроизводителем, способен выдержать среднестатистическое ДТП в городских условиях. Машина может похвастать наличием у нее дисковых тормозов и системы камер кругового обзора.

В салоне автомобиля установлено одно кресло, магнитола, цифровая комбинация приборов, а также электромеханический стояночный тормоз и селектор выбора режимов работы трансмиссии. Два последних из-за отсутствия места справа от водителя выведены на торпедо.

Приводит в движение машину с пробегом около 12 тысяч километров 82-сильный электромотор, позволяющий 3-колесному Solo разгоняться до максимальной скорости в 129 километров в час.

Заявлено, что машина находится в отличном техническом состоянии и не нуждается в ремонте.