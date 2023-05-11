В Россию привезли новый японский хэтчбек за 1,5 миллиона рублей

На российском рынке появился новый компактный хэтчбек из Японии, разработанный компанией Toyota. Как заявляет продавец, автомобиль является уникальным, поскольку в нашей стране таких нет.

Речь идет о модели Toyota Wigo. Объявление о продаже этой 5-дверки редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

Заявлено, что машина находится в Самаре и была ввезена из Японии. Пробег – 1800 км и является транзитным. Год выпуска – 2022-й.

В «стране восходящего солнца» Toyota Wigo входит в когорту самых недорогих машин. А все благодаря своим компактным размерам, которые даже меньше, чем у отечественного бюджетника Lada Granta, а также ее разработчику – компании Daihatsu (входит в Toyota).

Длина известной на некоторых рынках модели под именем Ayla и Agya составляет всего 3660 мм. В 2020 году автомобиль пережил плановый рестайлинг, в ходе которого машине поменяли форму бамперов, а также заменили противотуманные фонари на новые и установили увеличенные зеркала заднего вида для лучшей обзорности.

Внутри хэтчбека модернизировали блок управления климатической системой, плюс расширили диагональ сенсорного дисплея мультимедийной системы.

В Россию привезли Wigo с безальтернативным 1,2-литровым бензиновым мотором, которым 5-дверка комплектуется в Японии. Его мощность составляет 88 лошадиных сил, а в паре с двигателем трудится 4-диапазонный «автомат».

«Автомобиль класса Toyota Yaris, Opel Corsa. Довольно таки шустрый, юркий, городской. Для девушки, дочери, жены», – говорится в описании к объявлению.

Стоит машина примерно столько, сколько просят сейчас за новую Lada Vesta. Продавец собирается выручить за праворульный хэтчбек 1 миллион 500 тысяч рублей.