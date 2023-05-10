Новый Hyundai i20 готовится занять нишу Ford Fiesta: первые фото и подробности

Вслед за обновленным в 2022 году самым компактным автомобилем Hyundai – i10 корейцы подвергли рестайлингу более крупный хэтчбек под названием i20. Автомобиль дебютирует в Европе в ближайшие несколько месяцев и займет нишу, которую освободил своим уходом бестселлер Ford Fiesta. Производство обновленного корейского хэтчбека наладят на заводе в Турции.

Модернизация третьего поколения i20 прошла по традиционным канонам для промежуточного обновления и оказалась близка не к полноценному рестайлингу, а скорее к фейслифтингу.

Корейская 5-дверка получила новые воздуховоды в переднем бампере, дневные ходовые огни пересмотренного дизайна, а также иное расположение эмблемы марки, другую радиаторную решетку, новые задние фонари и изменившиеся колесные диски.

Технические новшества включили в себя появление в салоне нового 4,2-дюймового дисплея на приборной панели, зарядных портов USB-C, а также возможность получать обновления мультимедийной системы через интернет. Дополнили картину система предотвращения столкновений и удержания в пределах полосы движения.

Продавать новый Hyundai i20 будут с литровым бензиновым мотором, выдающим 99 или 118 лошадиных сил. Связку ему составит как 6-скоростная «механика», так и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. 1,2-литровый двигатель из гаммы был исключен, но версия «N» с 204-сильным ДВС сохранится, правда будет представлена несколько позже.